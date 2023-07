Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat sucht Insassen- Seniorin stürzt im Bus

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstag (20.6.) kam es am Nachmittag in Bünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 95-jährige Frau in einem Linienbus zu Fall kam und sich dabei verletzte. In diesem Zusammenhang ist das Verkehrskommissariat auf der Suche nach einem weiteren Insassen, der der Seniorin im Bus unterstützen wollte. Gegen 15.30 Uhr befanden sich die Personen im BVO-Bus der Linie 547 im Bereich der Steinmeisterstraße. Die Seniorin befand sich mit ihrem Rollator im hinteren Teil des Busses. Nachdem die Dame vorne noch das Busticket kaufte, ging sie zurück in Richtung Rollator. Da die Seniorin jedoch sehr unsicher wirkte, bat der Busfahrer einen Insassen, sich um die Dame zu kümmern und sie bei Bedarf zu unterstützen. Beim Anfahren stürzte die Frau plötzlich aus dem Sitzbereich nach vorne und verletzte sich. Eine vorherige Unterstützung, war laut Angaben des Insassen aufgrund des Verhaltens der Seniorin nicht mehr möglich. Durch den Busfahrer wurde der Rettungswagen alarmiert, der die Bünderin zur Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus bringen musste und wo sie stationär verblieb. Der Insasse hinter der Seniorin oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 beim Verkehrskommissariat zu melden.

