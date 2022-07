Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Bergneustadt (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. Juli) in ein Restaurant auf der Kölner Straße in der Bergneustädter Innenstadt eingebrochen. Vermutlich gelangte der Eindringling in der Tatzeit zwischen Mitternacht und 9 Uhr über ein Oberlicht in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zudem ein Mann mit dunklen, mittelkurzen Haaren zu erkennen, der versuchte die verschlossenen Türen des Lieferwagens der Gaststätte zu öffnen. Die Person trug eine lilafarbene Jacke mit rot-weiß-schwarzen Längsstreifen sowie eine dunkle Hose. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

