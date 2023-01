Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebe bestehlen Seniorin in Sarstedt

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Wie gestern bei der Polizei bekannt wurde, erschlich sich bereits am vergangenen Freitagvormittag, 27.01.2023, gegen 11:00 Uhr, ein Pärchen Zugang in die Wohnung einer Seniorin aus Sarstedt und entwendete dabei Bargeld.

Vorliegenden Informationen zufolge gab das Paar an, sich für die Wohnungen in dem Haus zu interessieren und womöglich bald dort einziehen zu wollen. Daher baten sie die Dame, sich ihre Wohnung anschauen zu dürfen. Dem Wunsch wurde entsprochen. Dabei nutzten die Unbekannten die Gelegenheit, in einem unbeobachteten Moment, eine untere dreistellige Geldsumme zu stehlen. Gegen 11:20 Uhr verließ das Paar die Wohnung wieder.

Beide sollen um die 25 Jahre alt sein und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Während der Mann etwa 175-180 cm groß sein soll, wurde die Frau mit 170-175 cm als etwas kleiner beschrieben. Weiterhin soll der Mann eine kräftige und die Frau eine untersetzte Statur haben. Letztere soll mit einem deutlichen Akzent gesprochen haben.

Zeugen, denen die Personen am Freitag in Sarstedt, insbesondere in den Bereichen Hildesheimer Straße, Auf dem Bruche, Am Bruchgraben, Ahrberger Straße und Am Ried, aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise zu dem Paar geben können, mögen sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 melden.

