Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Spielkonsole gestohlen

Vlotho (ots)

(um/em) In der Nacht zu Montag (03.07.) brachen bislang unbekannte Täter in ein zweistöckiges Einfamilienhaus im Schelland ein. Die Einbrecher verschaffte sich Zugang in die in der Hochparterre gelegene Wohnung, indem sie das Wohnzimmerfenster aufhebelten. Im Wohn- und Schlafzimmer durchwühlten die Diebe die Schränke und Schubladen. Am Ende entwendeten sie eine Xbox- Spielekonsole einschließlich Controller aus dem Wohnzimmer, welche einen geschätzten Wert von 500.-EUR hat. Nach Angaben des 21-Jährigen Vlothoer Besitzer verließ er seine Wohnung am Vorabend, wobei er alle Fenster geschlossen hatte. Bei der Rückkehr am nächsten Morgen stand das Wohnzimmerfenster, nach Angaben des Geschädigten, offen. Am Tatort waren Hebelspuren und Unordnung zu erkennen. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Der oder die Täter könnten nach dem Diebstahl der Spielkonsole über die Nebenstraße, welche über den Hintergarten zu erreichen ist, geflohen sein. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

