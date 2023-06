POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße wurden am Donnerstag, 22. Juni, drei Personen verletzt. Ein 35-jähriger Ahlener befuhr gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf die Lippestraße in Fahrtrichtung Westen. Im weiteren Verlauf wollte er nach links in die Sundernstraße abbiegen. Ein dahinterfahrender 52-jähriger Mann aus Hamm kollidierte in seinem Skoda mit dem verkehrsbedingt haltenden Golf. Durch ...

mehr