Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertige Monitore mitgenommen- Täter durchsuchen Firmengelände

Hiddenhausen (ots)

(sls) Als am Dienstagmorgen (4.7.) der Mitarbeiter einer Firma für Pflegebetten an der Industriestraße in Hiddenhausen die Arbeit gegen 07.00 Uhr wieder aufnehmen wollte, bemerkte er mehrere offen stehende Türen. Die Türen wurden augenscheinlich von unbekannten Tätern in der Nacht zuvor aufgebrochen, um in die Versandhalle der Firma zu gelangen. Aus der Halle wurden zwei spezielle Computermonitore und Handscanner entwendet. Die Monitore waren mit zwei Stahlseilen gesichert, die für den Diebstahl durchtrennt worden sind. Am vorherigen Montagabend waren bei Beendigung der Firmenarbeiten noch alle Gegenstände in der Versandhalle. Wie die großen Monitore und die Scanner abtransportiert wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung der Spurenlage begonnen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder auch Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

