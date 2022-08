POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Globus Parkplatz in Zell

Gillenfeld (ots) - Im Zeitraum 19.08.2022 bis 20.08.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter die Geldbörse eines 33-jährigen, aus dem benachbarten NRW stammenden, Geschädigten, welcher sich im Urlaub am Campingplatz in Gillenfeld befand. Dieser hatte seine Geldbörse in seinem Campingzelt zurückgelassen und musste nunmehr den Diebstahl feststellen. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

