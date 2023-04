Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Körperverletzung an Schiffsanlegestelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 15.45 Uhr, soll ein 36-jähriger Mann an der Schiffsanlegestelle von einem unbekannten Mann körperlich angegangen worden sein. Zunächst sei es zu einem verbalen Streit gekommen und in der Folge habe der unbekannte Mann den 36-Jährigen am Hals gepackt. Danach warf der Unbekannte das Fahrrad des 36-Jährigen sowie dessen Mütze in den Rhein. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, korpulente Statur. Er hatte ein Basecap mit einem Camounflage-Muster auf. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

