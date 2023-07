Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrradfahrer stürzt nach Zusammenstoß- Falscher Gehweg benutzt

Löhne (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (5.7.) kam es auf der Lübbecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Radfahrer aus Löhne verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 9.30 Uhr befuhr eine 84-jährige Löhnerin den Postweg, um anschließend nach rechts auf die Lübbecker Straße einzubiegen. Beim Anfahren kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad des 61-Jährigen, der entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung den linken Gehweg in Richtung Löhne-Innenstadt befuhr. Die Seniorin erkannte den von rechts kommenden Radfahrer zu spät, so dass dieser mit der vorderen Seite des grauen VW Polo zusammen stieß. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei an den Armen und Beinen. Eine ärztliche Behandlung wird durch den Geschädigten selbständig veranlasst. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell