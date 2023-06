Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnhaus nach Kellerbrand unbewohnbar

Minden (ots)

Wegen eines Brandes in einem Zweifamilienhaus wurden Polizei und Feuerwehr am späten Samstagabend gegen 22.25 Uhr in die Straße "Am Kohlgraben" gerufen. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Trotzdem ist das Haus derzeit nicht bewohnbar.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war ein Hausbewohner (44) am späten Abend auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden. Daraufhin weckte der Mann seine bereits schlafende Frau (33) und das gemeinsame zweijährige Kind. Alle Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Dies galt auch für ein ebenfalls im Haus wohnendes Ehepaar. Während der 73-jährige Mann leichte Verletzungen erlitt und ins Klinikum Minden gebracht wurde, blieb seine ein Jahr jüngere Ehefrau unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Hiernach dürfte der Brand in einem Raum des Kellergeschosses ausgebrochen sein. Die Ursache des Feuers ist gegenwärtig noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

