POL-MI: Radfahrer (76) verstirbt nach Alleinunfall

LÜbbecke (ots) - Unbekannte haben sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Festplatz an der Schützenstraße an einem mobilen Verkaufsstand zu schaffen gemacht. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich den gegenwärtigen Erkenntnissen zufolge gegen vier Uhr gewaltsam Zutritt zu dem betroffenen Stand für Süßwaren auf dem Gelände des Schützenfestes. Als die Diebe, die es offenbar gezielt auf die Leckereien ...

mehr