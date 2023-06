Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Scheiben zertrümmert - Mehrere Autoaufbrüche gemeldet

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte haben in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag in Eidinghausen und Werste an mindestens neun Fahrzeugen ihr Unwesen getrieben und diese aufgebrochen. Darunter waren zwei Autos in der Diesterwegstraße sowie drei in der Aalstraße betroffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den Erkenntnissen nach dürften sich die Taten in der Aalstraße zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und Donnerstag, 6 Uhr ereignet haben. Betroffen waren ein VW Golf, ein Seat sowie ein Peugeot. Während aus dem Golf und Seat dem Anschein nach nichts entwendet wurde, fehlte aus dem Peugeot eine Sporttasche. Aus einem VW Passat in der Diesterwegstraße entwendete man Kleingeld, aus einem Audi, der auf einer Hofeinfahrt gestanden hatte eine Laptoptasche und einen Rucksack. Als vermeintlicher Tatzeitraum gilt hier Mittwoch, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr.

Hinzu kam eine gemeldete Tat in der Straße "Dörgen". Hier wurde die Scheibe eines auf einem Grundstück stehenden Cupra Leon eingeschlagen und aus diesem unter anderem ein Laptop gestohlen. Außerdem zertrümmerten die Täter jeweils eine Scheibe an einem weißen Fiat 500 (Schwarzer Weg), einem Seat Arona (Mittelstraße) sowie einem VW Golf (Werster Straße). In der Folge fehlten aus dem Fiat ein Kulturbeutel, aus dem Seat ein leeres Brillenetui sowie aus dem Volkswagen ein Kinderportemonnaie ohne Inhalt.

Erst vor knapp zwei Wochen war es zu ähnlichen Taten gekommen. Unter anderem war auch hier an der Werster Straße ein Pkw ins Visier Krimineller gerückt (wir berichteten). Die Überprüfung von Tatzusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der genannten Straßen aufgefallen sind, unter Telefon (0571) 88660 ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Kraftfahrzeugen", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell