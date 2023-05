Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230524.2 Heiligenstedten: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Heiligenstedten (ots)

Am Dienstag um 22:52 Uhr fuhr ein 27jähriger Brunsbüttler auf der B5 von Itzehoe kommend Richtung Bekdorf. Aus ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Schleudern und geriet auf den linken Seitenstreifen, wo es gegen einen Wall und einen Baum prallte und seitlich liegen blieb. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn in das Klinikum Itzehoe. Am Fahrzeug entstand Totalschaden

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell