POL-IZ: 230523.3 Itzehoe: Mann bedroht Passanten und löst Polizeieinsatz aus

Am Montag um 22:20 Uhr kam es in der Suder Allee zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 42jähriger Itzehoer Passanten auf offener Straße mit dem Messer bedrohte. Er führte einen Hund mit sich. Nachdem der Mann durch laute Schreie auf sich aufmerksam machte, kam ein 50jähriger Anwohner auf die Straße gelaufen. Dieser wurde unvermittelt angegriffen und leicht an Ohr und Hals verletzt. Passanten halfen, den Angreifer zu Boden zu bringen. Einsatzkräfte transportierten den Itzehoer in die Psychiatrische Abteilung des Klinikums Itzehoe. Der Hund wurde im beim Tierheim Itzehoe untergebracht.

