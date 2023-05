Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230523.1Schlotfeld: Polizei beendet waghalsige Autofahrt-Fahrer alkoholisiert

Schlotfeld (ots)

Am Samstag um 20:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 43jährigen Autofahrer aus Lohbarbek, welcher zuvor durch waghalsige Fahrmanöver auffiel. Verkehrsteilnehmer meldeten den Fahrer der Polizei, nachdem dieser im Itzehoer Stadtgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, rechts überholte und seine Fahrt über den Langen Peter Richtung Hohenlockstedt fortsetzte. Hierbei gefährdete er zudem einen Radfahrer beim Linksabbiegen. An der Haltestelle "Klein Oesau" an der B206 beendeten die Beamten die Fahrt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

