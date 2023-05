Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - E-Scooter nicht versichert

Am Montag stoppte die Polizei in Giengen einen 20-Jährigen.

Der Mann war gegen 22.45 Uhr in der Straße Hohweiher unterwegs. An seinem E-Scooter war noch ein grünes Kennzeichen angebracht. Seit März hat das neue Versicherungsjahr begonnen und die aktuelle Farbe der Kennzeichen ist schwarz. Die Polizei untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Außerdem muss er jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Polizei weiß um die Wichtigkeit einer gültigen Versicherung. In ihren Pressemitteilungen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5451818 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5451408) weist sie auch regelmäßig darauf hin. Ob das Kennzeichen aktuell ist, kann die Polizei schnell erkennen. Denn die Farbe wechselt jedes Jahr und ist für das Versicherungsjahr 2023/2024 schwarz. Das neue Versicherungsjahr beginnt am 1. März. Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen benötigen dann einen neuen Schutz. Deshalb sollten sich Besitzer solcher Fahrzeuge rechtzeitig um die Erneuerung der Versicherung kümmern und sich das aktuelle Schild besorgen. Das betrifft auch E-Scooter mit Betriebserlaubnis. Bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren Tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher, ohne Versicherungsschutz, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen.

