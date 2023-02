Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Ohne Kennzeichen gefahren

Am Montag kontrollierte die Polizei in Ochsenhausen einen E-Scooter.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5451408) ist ein Versicherungsschutz nur mit gültigem Kennzeichen vorhanden!

Gegen 18.45 Uhr war ein Mann mit einem elektrisch angetriebenen Roller in der Poststraße unterwegs. Dort stoppte die Polizei den Fahrer. Der 40-Jährige hatte kein Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter angebracht. Auch einen Versicherungsschutz hatte er nicht. Da dies eine Straftat darstellt, belehrten ihn die Polizisten. Der Fahrer gab an, keine Papiere für den Roller zu haben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem E-Scooter. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

