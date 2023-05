Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230519.5 Heide: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Heide (ots)

Am Freitag um 6:04 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich Hamburger Straße/Stiftstraße. Ein 63jähriger Autofahrer aus Sarzbüttel befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hamburger Straße aus Süderholm kommend Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34jähriger Heider Fahrzeugführer auf der Stiftstraße von der Waldschlösschenstraße kommend Richtung Hans-Böckler-Straße. Beide Verkehrsteilnehmer gingen davon aus, bei Grün in die Kreuzung einzufahren, hier kollidierten sie sodann. Der Heider verletzte sich beim Aufprall leicht, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

