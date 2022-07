Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Nicht mehr verkehrssicher

Am Sonntag zog die Polizei einen Kleinlaster auf der A8 aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 30-Jährige in Richtung Ulm. Eine Polizeistreife entdeckte den verkehrsunsicheren VW Kleinlaster im Bereich Mühlhausen und stoppte ihn. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten mehrere Mängel. So hatte die Windschutzscheibe einen etwa einen Meter langen Riss. An den Schlussleuchten waren die Gläser gebrochen. Der rechte Außenspiegel war mit Klebeband fixiert und nur eingeschränkt nutzbar. Der VW wurde an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen. Erst nach einer Reparatur darf dieser wieder am Straßenverkehr teilnehmen.

+++++++ 1405678

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell