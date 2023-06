Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkaufsstände aufgebrochen

LÜbbecke (ots)

Unbekannte haben sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Festplatz an der Schützenstraße an einem mobilen Verkaufsstand zu schaffen gemacht.

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich den gegenwärtigen Erkenntnissen zufolge gegen vier Uhr gewaltsam Zutritt zu dem betroffenen Stand für Süßwaren auf dem Gelände des Schützenfestes. Als die Diebe, die es offenbar gezielt auf die Leckereien abgesehen hatten, mit ihrer Beute den Verkaufswagen verließen, wurden sie auf frischer Tat von einem Zeugen gestört. Sofort ergriffen die drei bis vier Täter, bepackt mit Kartons, fußläufig die Flucht in Richtung Wiehengebirge. Einer der Einbrecher soll nach Angaben des Zeugen einen roten Pullover mit weißer Aufschrift getragen haben.

Zudem wurde im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen durch Unbekannte der Verkaufsstand eines Erdbeerfeldes an der Straße "Oberbrake" aufgebrochen. Weil sich keinerlei Wertgegenstände in der Holzhütte befanden, sind die Täter hier leer ausgegangen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell