Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mit 4,14 Promille Atemalkohol unterwegs

Schwerin (ots)

Ihrem übermäßigen Alkoholgenuss geschuldet, war es einer 43-jährigen Deutschen offensichtlich nicht mehr möglich sich selbständig fortzubewegen. So informierte der Zugbegleiter des Regionalexpresses 4324, welcher auf dem Weg von Hamburg nach Schwerin war, am gestrigen Abend gegen 19:15 Uhr die Bundespolizisten vom Revier in Schwerin, dass sich im Zug eine verletzte Person befindet. Ob er durch Reisende oder selbst auf die Person aufmerksam wurde, ist noch ungeklärt. Die eingesetzten Beamten der Bundespolizei fanden nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Schwerin eine auf dem Boden liegende Person vor. Über dem rechten Auge konnten sie eine Platzwunde erkennen. Die Bundespolizisten übernahmen die Erstversorgung der 43-jährigen Frau bis zum Eintreffen des Rettungswagens, der die Frau anschließend in eine Klinik verbrachte. Ein zuvor freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zum Erstaunen der Beamten einen Wert von 4,14 Promille.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell