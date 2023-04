Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Feuerzeug sorgt für Polizeieinsatz

Neubukow (ots)

Zu einem Einsatz der Bundespolizei mit Sonder- und Wegerechten kam es am 17.04.2023 gegen 17:00 Uhr auf dem Haltepunkt Neubukow. Der Zugbegleiter der Regionalbahn von Tessin nach Wismar teilte dem Bundespolizeirevier Wismar telefonisch mit, dass sich vier Jugendliche am Wetterunterstand aufhielten und dort vermutlich mit einer Schusswaffe hantierten. Bei der Ankunft der Streife versuchte die Jugendgruppe zu flüchten, konnten jedoch durch die Streife gestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde bei einem der Jugendlichen die vermeintliche Waffe gefunden. Diese stellte sich jedoch als Feuerzeug heraus, welche in ihrer Bauart eine Waffe abbilden soll. Der Junge wurde anschließend zu Hause seinem Vater übergeben. Dieser gab an, dass es sich um sein Feuerzeug handelte, welches jedoch nicht mehr funktionsfähig sei. Um eine Nutzung durch Dritte zu verhindern, bat der Vater die Bundespolizei die Entsorgung der Anscheinswaffe zu übernehmen.

