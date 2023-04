BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt Dieb im Überseehafen

Schwaan, Güstrow (ots) - Glück im Unglück hatte der Fahrzeugführer eines Kranfahrzeuges am gestrigen Vormittag, den 28.03.2023 gegen 10:45 Uhr, am Bahnübergang Augustenruh an der Bahnstrecke Schwaan - Güstrow. Als er diesen mit seinem Fahrzeug überquerte, durchtrennte er die stromführende Oberleitung der Bahnstrecke, wobei es zu einem Stromschlag am Fahrzeug sowie am Boden kam. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fahrzeugführer will die Beschädigung nicht ...

