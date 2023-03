Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Lkw reißt Fahrdraht ab

Schwaan, Güstrow (ots)

Glück im Unglück hatte der Fahrzeugführer eines Kranfahrzeuges am gestrigen Vormittag, den 28.03.2023 gegen 10:45 Uhr, am Bahnübergang Augustenruh an der Bahnstrecke Schwaan - Güstrow. Als er diesen mit seinem Fahrzeug überquerte, durchtrennte er die stromführende Oberleitung der Bahnstrecke, wobei es zu einem Stromschlag am Fahrzeug sowie am Boden kam. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Fahrzeugführer will die Beschädigung nicht wahrgenommen haben. Die Stromoberleitung der Bahnstrecke führt 15.000 Volt Spannung. Die Deutsche Bahn AG informierte die Bundespolizeiinspektion Rostock. Die eingesetzten Streifen der Bundespolizei erreichten den Ereignisort mit Sonder- und Wegerechten, sicherten diesen und veranlassten eine sofortige Streckensperrung. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten wurde die Strecke um 20:10 Uhr wieder freigegeben werden. Nach den ersten Ermittlungen fanden im Umfeld des Bahnüberganges Bauarbeiten statt. An dem dort abgestellten Kranfahrzeug sowie unmittelbar am Bahnübergang konnten Spuren eines Stromschlags festgestellt werden. Aufgrund des Vorfalls kam es bei 29 Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 628 Minuten, zu einem Totalausfall und zu zwei Teilausfällen. Insgesamt mussten 27 Züge umgeleitet werden. Durch die Bundespolizei wurden aufgrund des Vorfalls die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell