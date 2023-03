POL-GM: 23-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt

Nümbrecht (ots) - Zwischen dem 18. und dem 20.03.2023 wurden am Anbau der Sekundarschule in Nümbrecht verschiedene Werkzeuge geklaut. Am Samstagnachmittag, um 16:00 Uhr, schloss der Bauleiter das Gelände an der Mateh-Yehuda-Straße ab. Einige Zeit später betraten Unbekannte das Gelände und klauten mehrere verschiedene Werkzeuge. Es wurden zwei hochwertige Industriesauger, zwei Schleifmaschinen und ein Plattenhebetisch entwendet. Aufgefallen ist der Diebstahl am Montag ...

mehr