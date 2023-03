Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: U-Haft wegen Fluchtgefahr

Rostock (ots)

Am Samstagabend, den 25.03.2023 bettelte und pöbelte ein stark alkoholisierter Mann am Rostocker Hauptbahnhof gegenüber Reisenden. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei stellte daraufhin einen 38-jährigen Polen. Die Kontrolle der Personalien ergab einen offenen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Berlin Tiergarten wegen Fluchtgefahr. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des Diebstahls in zehn Fällen.

Nach einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle mit einem Wert von 2,77 Promille wurde der Mann zunächst zur Ausnüchterung in den Zentralgewahrsam verbracht. Am Sonntagvormittag wurde der 38-Jährige dem zuständigen Amtsrichter vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl bestätigte und die anschließende Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt anordnete.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell