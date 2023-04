Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Erneute Schmierereien durch Hansa Fans

Rostock (ots)

Erneut waren es mutmaßliche Hansa Fans, die auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn eine Regionalbahn großflächig von innen beschmierten und erheblich verunreinigten. Nach Ankunft der Regionalbahn 4319 aus Hamburg am 15.04.2023 um 22:50 Uhr stellten die Beamten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Rostock fest, dass im Steuerwagen sowie in einem weiteren Waggon Wände, Scheiben, Sitze und die Zugtoiletten mit Dutzenden von Schriftzügen und des F.C. Hansa Rostock sowie Parolen gegen gegnerische Fußballvereine angebracht worden. Im Zug befanden sich ca. 130 Hansa Fans, die sich auf der Rückreise vom Spiel des F.C. Hansa Rostock in Paderborn befanden. Die Schadenshöhe zu diesem Sachverhalt bleibt zu ermitteln. Dies ist nunmehr das fünfte Ermittlungsverfahren wegen großflächiger Sachbeschädigungen und Verwüstungen seit Beginn der Rückrunde, das die Bundespolizeiinspektion Rostock im Zusammenhang mit bahnreisenden Hansa Fans aufnehmen musste. Zuvor kam es anlässlich der Auswärtsspiele des F.C. Hansa Rostock am 28.01.2023 in Heidenheim und am 26.02.2023 bei St. Pauli sowie den Heimspielen am 05.03.2023 gegen den Karlsruher SC und am 18.03.2023 gegen Düsseldorf zu erheblichen Sachbeschädigungen (die Bundespolizeiinspektion Rostock berichtete jeweils in einer Pressemitteilung), deren Schadenshöhe sich jeweils im vierstelligen Bereich bewegte.

