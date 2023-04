POL-NOM: Müll illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - Uslar (go), Pläckenweg, 13.04.2023, 17:30 Uhr. Ein 65 jähriger Transporter-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil kollidierte beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt mit einem ordnungsgemäß, am Straßenrand geparktem PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

