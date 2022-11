Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall nicht mitbekommen?

Weimar (ots)

Auf einem Parkplatz in Weimar West stellte die 64-jährige Besitzerin eines Hondas gestern einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Kurios, ein Toyota, der auch beschädigt war und zwar auf der Höhe am Stoßfänger, auf welcher sich auch die Beschädigung an der Tür des Hondas befand, stand genau neben ihr. Die Polizeibeamten suchten die Anschrift der Toyotahalterin auf. Hier gab deren Mann (90) an, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Ob er die Kollision während des Einparkens nicht bemerkte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Feststeht, an beiden Fahrzeugen entstand Schaden in vierstelliger Höhe.

