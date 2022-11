Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen entwendet

Weimar (ots)

Vermutlich haben Kriminelle Gefallen an der strategisch günstigen Lage der Ortslagen Gelmeroda und Legefeld gefunden. Bereits zum wiederholten Male mussten Fahrzeugführer am Morgen feststellen, dass von ihren Autos die Kennzeichen entwendet wurden. Erst in der Nacht zu Donnerstag entwendeten die Unbekannten die Kennzeichen eines VW und eines Hyundai von einem Parkplatz in Legefeld. Die Autos wurden in Erfurt und Leipzig zugelassen. In der Nacht zuvor traf es zwei Fahrzeuge in Gelmeroda. Hier waren Kennzeichen aus dem Weimarer Land und Euskirchen Objekt der Begierde

