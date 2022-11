LPI-J: Streit eskaliert

Jena (ots) - Eine 26-Jährige informierte Mittwochabend unverzüglich die Polizei, nachdem sie Zeugin einer Unfallflucht in der Mittelstraße in Jena geworden war. Sie konnte beobachten, wie eine Dame beim Rangieren mit einem abgestellten Fahrzeug zusammenstieß und anschließend vom Unfallort flüchtete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten die 69-jährige Unfallverursacherin an ihrer Wohnanschrift auf. Sie räumte ...

mehr