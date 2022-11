LPI-J: Dieb entzündet eigene Jacke

Jena (ots) - Eine 7-Jährige versetzte Mittwochabend in Jena ihre Eltern ungewollt in Panik. Anstatt nach Schulende wie besprochen an der Bushaltestelle zu warten, stieg das Mädchen in den Bus und fuhr nach Hause. Offensichtlich hatte sie die Abmachung mit ihren Eltern vergessen. Als sie aber an der eigenen Wohnanschrift niemanden antraf, erinnerte sich das Mädchen und stieg in einen Bus zurück in Richtung Schule. ...

mehr