Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Auf der Vlothoer Straße in Rehme kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall unter Beteiligung dreier Pkws. Dabei stießen zwei Autos frontal zusammen. Drei Insassen aus Bad Oeynhausen verletzten sich leicht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war gegen 15.30 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford samt Anhänger auf der Vlothoer Straße in Richtung der Mindener Straße unterwegs. Auf Höhe der Straße "Am Wasserwerk" beabsichtigte der Mann mit seinem Gespann nach links abzubiegen und bremste ab. Zeitgleich war ein 27-Jähriger mit seinem VW Transporter in selber Richtung hinter dem voranfahrenden Ford unterwegs und fuhr aus bisher unbekannten Gründen linksseitig an dem wartenden Gespann vorbei. Dabei geriet der VW Fahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Bulli eines 24-jährigen Fahrers zusammen. Anschließend schleuderte der Transporter durch die Wucht des Aufpralls in den noch verkehrsbedingt wartenden Ford, bevor er zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt von der Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus nach Bad Oeynhausen gebracht. Der Bulli-Fahrer wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in das Johannes Wesling Klinikum in Minden eingeliefert. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzte man auf rund 20.000 Euro. Die Vlothoer Straße wurde für etwa zwei Stunden im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell