Polizei Hagen

POL-HA: Streit in Café in der Innenstadt eskaliert - 42-Jähriger leicht mit Messer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit einem 30-jährigen Mann wurde in der Nacht von Freitag (12.05.2023) auf Samstag in der Innenstadt der 42-jährige Betreiber eines Cafés mit einem Messer leicht verletzt. Gegen 03.20 Uhr erkannte der 42-Jährige, dass der 30-Jährige einem seiner weiblichen Gäste in dem Lokal am Graf-von-Galen-Ring gegen ihren Willen zu nah kam. Als er ihn auf sein Verhalten an-sprach, eskalierte die Situation. Der 30-Jährige warf einen Stuhl in seine Richtung und holte ein Messer aus der Küche des Cafés. Bei dem Versuch, das Messer an sich zu nehmen, verletzte der 42-Jährige sich leicht. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den Angreifer im Hinterhof und nahmen ihn in Gewahrsam. Der leicht verletzte 42-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt wegen der gefährlichen Körperverletzung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell