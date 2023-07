Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer stürzt beim Ausweichmanöver- Hund läuft auf Fahrbahn

Hiddenhausen (ots)

(sls) Zum Sturz eines Motorradfahrers kam es am Donnerstagnachmittag (6.7.) in Hiddenhausen auf der Straße Am Kartel. Gegen 16.45 befuhr der 54-jährige aus Herford mit seinen KTM-Motorrad in Richtung Herford. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auf dem rechtsseitigen Gehweg auch eine 60-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund. In Höhe der Hausnummer 42 ging der Hund, trotz Anleinung, plötzlich auf die Fahrbahn. Der langsam fahrende Herforder erkannte den Hund auf der Fahrbahn und konnte dem Hund noch ausweichen. Bei dem Manöver verlor er jedoch die Kontrolle über seine KTM und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich der 54-Jährige an den Füßen, dem Ellenbogen und der Schulter. Eine ärztliche Versorgung wird durch den Verletzten selbständig erfolgen. Durch den entstandenen Sachschaden war das Motorrad nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeholt werden. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Da ein Zusammenstoß mit dem Hund vermieden werden konnte, blieb dieser, sowie die Hundeführerin unverletzt.

