POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Daun (ots) - Am 01.07.2023 gegen 01:13 Uhr begab sich ein amtsbekannter 41-jähriger Mann aus der Stadt Daun in eine Gaststätte in der Leopoldstraße in Daun. Hier wurde er mehreren Gästen gegenübber verbal ausfallend, beleidigte und bedrohte sie. Der verantwortliche Mann war hochgradig alkoholisiert. Durch die Beamt*innen wurde er in die Obhut eines guten Freundes übergegeben, welcher ihn mit nach Hause nahm. ...

