POL-PDWIL: amtsbekannter Störer in Dauner Gaststätte

Dockweiler (ots) - Am 30.06.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem etwas abseits gelegenen Einfamilienhaus in der Dauner Straße in Dockweiler und entwendeten aus dem nicht verschlossenen Anwesen einige geringwertige Gegenstände. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: ...

