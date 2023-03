LPI-GTH: Strohballen entzündet- Zeugensuche

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Im Bereich des Marktplatzes brachten ein oder mehrere unbekannte Personen Graffiti an verschiedenen Gebäuden an. Die Schriftzüge in der Farbe Grün wurden gestern in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr angebracht. Der dadurch entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bezifferbar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0071225/2023) entgegen. ...

