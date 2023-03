Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 13.10 Uhr und 16.10 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein an einem Fahrradständer in der Robert-Bosch-Allee befestigtes E-Bike. Das bunte Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL hat einen Wert von circa 5.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten der oder die Diebe offenbar mit dem Beutegut in Richtung Dürrerhöfer Allee. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0071125/2023) entgegen. (jd)

