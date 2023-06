Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schleiz (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schleiz im Bereich der Hofer Straße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr vom Kreisverkehr kommend in Richtung Stadtmitte. Als ein vor ihm fahrender Pkw bremste, wich der 42-Jährige aus um eine Kollision zu verhindern. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Demzufolge wurde mit dem 42-Jährigen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

