LPI-SLF: Meinungsverschiedenheit beim Plakatieren - Staatsschutz prüft Strafanzeige

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 08:00 Uhr in Saalfeld im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein unbekannter Täter klingelte an der Tür einer 75-Jährigen. Unter dem Vorwand er wolle zu einer Nachbarin ließ die Frau den männlichen Täter ins Haus. Da die Nachbarin nicht zu Hause war, wollte der Mann seine Telefonnummer hinterlassen und bat die 75-Jährige um ...

