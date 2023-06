Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldbörse in unbeobachteten Moment gestohlen

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 08:00 Uhr in Saalfeld im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein unbekannter Täter klingelte an der Tür einer 75-Jährigen. Unter dem Vorwand er wolle zu einer Nachbarin ließ die Frau den männlichen Täter ins Haus. Da die Nachbarin nicht zu Hause war, wollte der Mann seine Telefonnummer hinterlassen und bat die 75-Jährige um Zettel und Stift. Daraufhin ließ die Frau den Mann in ihre Wohnung und holte die Schreibutensilien. Vermutlich in diesem Moment stahl der Täter die Geldbörse der 75-Jährigen und floh im Nachgang mit dem Beutegut. Kurze Zeit später bemerkte die Frau den Diebstahl und meldete diesen der Polizei.

Der unbekannte Täter war 55 bis 60 Jahre alt und dunkel gekleidet. Des Weiteren war er ca. 170cm groß und von schlanker Gestalt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Die Polizei rät bei solchen Sachverhalten zur Vorsicht. Lassen Sie eine fremde Person nicht unbeobachtet in ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich stets über die Glaubhaftigkeit des Anliegens der unbekannten Person.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell