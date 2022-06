Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gartenhütte in Vollbrand

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Zimmerbrand

Datum: 21.06.2022

Uhrzeit: 00:55 Uhr

Einsatzort: Rheinberger Straße, Xanten

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Feuerwehr Xanten

Die Einheit Veen wurde in der Nacht um 00.55 Uhr zur Unterstützung zu einem gemeldeten Zimmerbrand in Xanten-Birten auf der Rheinberger Straße angefordert. Die vorab alarmierten Einheiten aus Birten und Xanten-Mitte fanden entgegen der Erstmeldung eine in Vollbrand stehende Gartenlaube vor. Da sich zuvor mehrere Anrufer über den Notruf 112 gemeldet hatten und Feuerschein angaben, ließ die Kreisleitstelle Wesel die Einheit aus Veen nachalamieren. Bei dem Wohnhaus, sowie zwei angrenzenden Garagen konnte eine weitere Brandausbreitung durch den Einsatz von drei C-Rohren vermieden werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell