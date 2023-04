POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Neustadt/Wied (ots) - Am Mittag des 28.04.2023 gegen 13:10 Uhr hat der 12-jährige die Hauptstraße / L 270 in Höhe des Busbahnhofs in Neustadt/Wied überquert. Hierbei wurde er von einem Pkw am Fuß erfasst und verletzt. Es kam im Anschluss noch zu einem Wortgefecht mit der bislang unbekannten Fahrerin die ihre Fahrt kurz darauf fortsetzte. Der Unfall wurde am Abend des 28.04.2023 bei der Polizei zu Protokoll gegeben, ...

mehr