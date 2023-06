Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzungsmeldung zu: Brand von Doppelhaus: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Königsee (ots)

Wie am 16.06.2023 bereits polizeilich berichtet, kam es in Königsee zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in der Bergstraße. Der entstandene Sachschaden wird gesamt auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache.

