Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtasche aus Kofferraum entwendet- Seniorin Opfer des Diebstahls

Herford (ots)

(sls) In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit konnte einer 77-jährigen Seniorin aus Herford die Handtasche entwendet werden. Die Geschädigte befand sich mit ihrem Pkw am Donnerstag (06.07.23) gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Goebenstraße. Nachdem sie den Einkauf erledigt hatte, und die Lebensmittel und ihre Handtasche in den Kofferraum gelegt hatte, verbrachte sie ihren Einkaufswagen zurück zum Geschäft. Diesen kurzen Moment nutzten augenscheinlich unbekannte Täter und entwendeten die Handtasche aus dem offenen Fahrzeug. Es ist davon auszugehen, dass die Seniorin vorher beobachtet wurde. In der weißen Handtasche befanden sich neben einem Mobiltelefon auch eine schwarze Geldbörse mit diversen persönlichen Papieren und Bargeld in drei-stelliger Höhe. Die Seniorin konnte ihr persönliches Konto noch rechtzeitig sperren, so dass es zu keinen unerlaubten Geldbuchungen kommen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weißt in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin:

- Tragen Sie Ihre Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Lassen Sie Handtaschen und Geldbörsen nie unbeaufsichtigt - zum Beispiel in Einkaufswagen oder Fahrzeugen, sondern tragen Sie sie möglichst bei sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell