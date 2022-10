Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221021 - 1202 Frankfurt-Ostend: Verdacht des illegalen Autorennens

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife des 5. Polizeirevieres stand am Mittwoch, den 19. Oktober 2022, gegen 21.20 Uhr, in der Intzestraße, an der Kreuzung zur Hanauer Landstraße.

Von dort konnte die Streifenwagenbesatzung zwei PKW auf der Hanauer Landstraße sehen, die mit hoher Geschwindigkeit in stadtauswärtiger Richtung unterwegs waren. Die Streife folgte den beiden Fahrzeugen, zwei BMW-PKW, die weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fuhren und immer wieder versuchten, sich gegenseitig zu überholen. In Höhe der Hanauer Landstraße 316 bremsten sie verkehrsbedingt stark ab und es gelang, die Insassen dort zu kontrollieren. Bei den Fahrzeugführern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 19 bzw. 29 Jahren. Beide sehen einer Anzeige wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens entgegen.

