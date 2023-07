Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fenster von Nachtbar eingeschlagen- Automat aufgebrochen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am vergangenen Freitag (7.7.) zu einem Einbruch in einen Nachtclub an der Lübbecker Straße. Ein Mitarbeiter bemerkte gegen 09.00 Uhr am Morgen, dass im hinteren Bereich eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Da der Club um 03.00 Uhr nachts geschlossen wurde, ist davon auszugehen, dass die Tat kurze Zeit später noch während der Dunkelheit geschah. Durch das Fenster gelangten die Täter in das Objekt und brachen einen Spielautomaten auf. Aus diesem entwendeten die Unbekannten einen Geldbetrag. Die genaue Auslesung zum Diebesgut müssen noch erfolgen. Durch die zerbrochenen Scheibe und den Automatenaufbruch entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von vorhandenen Videoaufzeichnungen begonnen und hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zum Einbruch machen können. Unter der Telefonnummer 05221-8880 werden Hinweise entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell