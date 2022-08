Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufbruch gelungen

Suhl (ots)

Dienstagmorgen erhielt die Suhler Polizei die Information über den Aufbruch eines Zigarettenautomaten "Am Bahndamm" in Suhl. Die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und entleerten diesen. Die Höhe des Sach- und Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Suhler Polizei (03681 369-0) zu wenden.

