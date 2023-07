Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldabbuchungen nach Diebstahl- Unbekannte entwenden Geldbörse

Bünde (ots)

(sls) Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten unbekannte Täter in einem Discounter an der Dünner Straße, um einer Kundin die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Die 65-jährige Kundin befand sich gegen 11.45 Uhr im Markt und beabsichtigte ihre Ware an der Kasse zu bezahlen. Hierbei stellte sie fest, dass ihre Geldbörse, die sich zuvor in der Handtasche in der Klappe des Einkaufswagen befand, nicht mehr darin war. Während des Einkaufens schaute die Geschädigte mehrfach in Regale und ließ ihre Tasche dabei kurz unbeaufsichtigt. Das nutzten die Unbekannten, um die Geldbörse herauszunehmen.

Kurz nach Verlassen des Einkaufmarktes gegen 12.30 Uhr konnte durch einen Angehörigen die Geldbörse auf dem anliegenden Parkplatz wieder aufgefunden werden. Aus der Geldbörse wurde ein geringer Geldbetrag entwendet.

Gegen 14.00 Uhr stellte die Seniorin dann bei der Überprüfung ihrer Konten fest, dass von zwei Konten ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe abgebucht wurden. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Täter direkt nach dem Diebstahl, von einem Geldautomaten in unmittelbarer Nähe zwei mal die Geldbeträge abhoben. Die genauen Ermittlungen dazu laufen noch. Wir bitten Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounters beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell